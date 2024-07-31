Гринберг Владимир Петрович (Пинхусович)
Место рождения
Дата рождения20.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932
Отец: Гринберг Пинхус Юнкувич
Мать: Гринберг Мария Наумовна
Образование
С 1940 по 1941
учащийся детской музыкальной школы при музучилище МГК им. Чайковского
Эвакуация
С 1941 по 1943
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 1943 по 1949
окончил школу-семилетку при музучилище МГК им. Чайковского
Образование
С 1949 по 1950
студент музыкального училища при МГК им. Чайковского по классу виолончели (струнное отделение)
Работа или профессия
С 1950 по 1951
помощник печатника в типографии "Детская Книга" (вынужден был пойти работать в связи со смертью отца)
Призыв на военную службу
С 1951 по 1956
был призван в ряды Советской Армии - служил в войсках Военно-десантной армии
Вступление в партию
С ?.04.1956
кандидат в члены КПСС
Место жительства
Около ?.12.1956
1-я Лазаревская улица, д.11, кв.7
Работа или профессия
Около 1966
музыкант Концертного эстрадного оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Вадима Людвиковского
Смерть
Неизвестно