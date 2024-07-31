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Гринберг Владимир Петрович (Пинхусович)

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932

Отец: Гринберг Пинхус Юнкувич

Мать: Гринберг Мария Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1940 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
учащийся детской музыкальной школы при музучилище МГК им. Чайковского
Эвакуация
С 1941 по 1943
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 1943 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
окончил школу-семилетку при музучилище МГК им. Чайковского
Образование
С 1949 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
студент музыкального училища при МГК им. Чайковского по классу виолончели (струнное отделение)
Работа или профессия
С 1950 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
помощник печатника в типографии "Детская Книга" (вынужден был пойти работать в связи со смертью отца)
Призыв на военную службу
С 1951 по 1956
был призван в ряды Советской Армии - служил в войсках Военно-десантной армии
Вступление в партию
С ?.04.1956
Москва, город федерального значения Москва
кандидат в члены КПСС
Место жительства
Около ?.12.1956
Москва, город федерального значения Москва
1-я Лазаревская улица, д.11, кв.7
Работа или профессия
Около 1966
Москва, город федерального значения Москва
музыкант Концертного эстрадного оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Вадима Людвиковского
Смерть
Неизвестно

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