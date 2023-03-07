Багрякова Серапиона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Аѯинья
Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Багряковъ Евграфъ
Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Багряковъ Максимъ
Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Щербакова Ефросинья
Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Леонова Авдотья
Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багряковъ Алеѯандръ