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Багрякова Серапиона Михайлова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Аѯинья

Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Багряковъ Евграфъ

Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Багряковъ Максимъ

Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Щербакова Ефросинья

Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Леонова Авдотья

Отец ребёнка: Багряковъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багряковъ Алеѯандръ

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