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Багряковъ Максимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Багряковъ Алеѯандръ

Мать: Багрякова Серапиона Михайлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Курносова Наталія

Мать ребёнка: Багрякова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шаранова Марія

Мать ребёнка: Багрякова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Багряковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Багрякова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрякова Арина

Смерть
05.04.1881
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ внутренней боли
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