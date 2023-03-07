Багряковъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти05.04.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Багряковъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Курносова Наталія
Мать ребёнка: Багрякова Арина
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шаранова Марія
Мать ребёнка: Багрякова Арина
Рождение ребёнка
1862
Сын: Багряковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Багрякова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багрякова Арина
Смерть
05.04.1881
Причина смерти: Отъ внутренней боли