Курносова (Багрякова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносова (Багрякова) Наталія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Багряковъ Максимъ

Мать: Багрякова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Курносовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Курносовъ Василій

Рождение ребёнка
23.03.1875

Дочь: Курносова Матрена

Отец ребёнка: Курносовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Курносовъ Степанъ

Отец ребёнка: Курносовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1885

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Курносовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносовъ Василій

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