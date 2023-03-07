Курносова (Багрякова) Наталія
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Багряковъ Максимъ
Мать: Багрякова Арина
Рождение ребёнка
1872
Сын: Курносовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Курносовъ Василій
Рождение ребёнка
23.03.1875
Дочь: Курносова Матрена
Отец ребёнка: Курносовъ Василій
Рождение ребёнка
27.07.1876
Сын: Курносовъ Степанъ
Отец ребёнка: Курносовъ Василій
Рождение ребёнка
18.04.1885
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Курносовъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курносовъ Василій