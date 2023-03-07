Багрякова (Передѣльскова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрякова (Передѣльскова) Арина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Передѣльсковъ Прокофій

Мать: Передѣльскова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Курносова Наталія

Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шаранова Марія

Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Багряковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багряковъ Максимъ

Смерть
18.05.1875
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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