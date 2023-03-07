Багрякова (Передѣльскова) Арина
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти18.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Передѣльсковъ Прокофій
Мать: Передѣльскова Авдотья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Курносова Наталія
Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шаранова Марія
Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1862
Сын: Багряковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Багряковъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багряковъ Максимъ
Смерть
18.05.1875
Причина смерти: Отъ чахотки