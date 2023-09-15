Передѣльскова (Карманова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передѣльскова (Карманова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кармановъ Кириллъ

Мать: Карманова Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Багрякова Арина

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Волкова Настасья

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Передельсковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Передельсковъ Осипъ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Передѣльсковъ Парменъ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Передельсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передѣльсковъ Прокофій

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