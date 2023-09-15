Передѣльскова (Карманова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кармановъ Кириллъ
Мать: Карманова Алена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Багрякова Арина
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Волкова Настасья
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1832
Сын: Передельсковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1833
Сын: Передельсковъ Осипъ
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1842
Сын: Передельсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Прокофій
Бракосочетание
Неизвестно