Волкова (Передельскова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Передѣльсковъ Прокофій
Мать: Передѣльскова Авдотья
Рождение ребёнка
1854
Сын: Волковъ Кузьма
Отец ребёнка: Волковъ Николай
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Волковъ Николай
Рождение ребёнка
22.03.1861
Сын: Волковъ Василій
Отец ребёнка: Волковъ Николай
Рождение ребёнка
1863
Сын: Волковъ Игнатій
Отец ребёнка: Волковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Николай