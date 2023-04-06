Волкова (Передельскова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Передельскова) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Передѣльсковъ Прокофій

Мать: Передѣльскова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Волковъ Кузьма

Отец ребёнка: Волковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Волковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Волковъ Василій

Отец ребёнка: Волковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Волковъ Игнатій

Отец ребёнка: Волковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Николай

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