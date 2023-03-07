Волковъ Николай
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Волковъ Федоръ
Мать: Волкова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Волковъ Кузьма
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
22.03.1861
Сын: Волковъ Василій
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
1863
Сын: Волковъ Игнатій
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Настасья