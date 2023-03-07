Волковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолковъ Николай

Волковъ Николай

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Волковъ Федоръ

Мать: Волкова Марина Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Волковъ Кузьма

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Волковъ Василій

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Волковъ Игнатій

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Настасья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close