Леонова (Багрякова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Багрякова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Багряковъ Алеѯандръ

Мать: Багрякова Серапиона Михайлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Леоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1869

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Леонова Матрона

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Леоновъ Павелъ

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоновъ Леонтій

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоновъ Илья

Отец ребёнка: Леоновъ Ефимъ

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