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Леоновъ Ефимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Леоновъ Иванъ

Мать: Леонова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Леоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1869

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Леонова Матрона

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Леоновъ Павелъ

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоновъ Леонтій

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоновъ Илья

Мать ребёнка: Леонова Авдотья

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