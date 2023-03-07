Леоновъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Леоновъ Иванъ
Мать: Леонова Лукерья
Рождение ребёнка
1861
Сын: Леоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Леонова Авдотья
Рождение ребёнка
26.07.1869
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Леонова Авдотья
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Леонова Матрона
Мать ребёнка: Леонова Авдотья
Рождение ребёнка
28.06.1876
Сын: Леоновъ Павелъ
Мать ребёнка: Леонова Авдотья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоновъ Леонтій
Мать ребёнка: Леонова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоновъ Илья
Мать ребёнка: Леонова Авдотья