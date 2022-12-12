Покровский Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
06.01.1936
Сын: Покровский Олег Дмитриевич
Мать ребёнка: Чепик Евдокия Петровна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
31.08.1939
Сын: Покровский Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чепик Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Евдокия Петровна
Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва