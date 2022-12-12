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Покровский Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Ильинское, Красногорск, Московская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Покровский Николай Фёдорович

Мать: Покровская Любовь Федоровна

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Покровский Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Чепик Евдокия Петровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Покровский Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чепик Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Евдокия Петровна

Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва
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