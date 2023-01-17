Покровская (Ларионова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Ларионова) Любовь Федоровна

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Место рождения

Ильинское, Красногорск, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ларионов Федор Иванович

Мать: Ларионова Гликерия Алексеевна

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Ромейко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Покровский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Болховитинова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Покровская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Петрова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1915

Сын: Покровский Лев Николаеввич

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1919

Сын: Покровский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович

Бракосочетание
1973

Муж: Покровский Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
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