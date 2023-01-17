Покровская (Ларионова) Любовь Федоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Ромейко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Покровский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Болховитинова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Покровская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Петрова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
18.02.1915
Сын: Покровский Лев Николаеввич
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1919
Сын: Покровский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Фёдорович
Бракосочетание
1973
Смерть
Неизвестно