Чепик Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1936
Сын: Покровский Олег Дмитриевич
Отец ребёнка: Покровский Дмитрий Николаевич
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
31.08.1939
Сын: Покровский Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Покровский Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва