Чепик Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Евдокия Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Покровский Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Покровский Дмитрий Николаевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Покровский Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Покровский Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Дмитрий Николаевич

Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва
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