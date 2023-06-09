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Марковин Яков Григорьевич

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Марковин Григорий Борисович

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Марковин Панфер Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Марковин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.06.1851 ст.

Сын: Марковин Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Марковина Авдотья Григорьевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковина Авдотья Григорьевна

Смерть
Неизвестно