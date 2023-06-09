Марковин Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Марковин Григорий Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Марковин Панфер Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1851 ст.
Сын: Марковин Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Марковина Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно