Марковин Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1851 ст.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Марковин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Марковин Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковин Григорий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марковина Степанида Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковин Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно