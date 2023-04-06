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Марковин Трофим Яковлевич

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.06.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1851 ст.

Отец: Марковин Яков Григорьевич

Мать: Марковина Авдотья Григорьевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Марковин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Марковин Надежда Яковлевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковин Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковин Фрол Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марковина Степанида Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковин Илья Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковин Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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