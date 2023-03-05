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Федосья Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.
1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1765

Сын: Савва Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агрофена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Никитин

Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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