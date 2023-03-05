Федосья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1765
Сын: Савва Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агрофена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно