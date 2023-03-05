Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Яковлев

Алексей Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агрофена Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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