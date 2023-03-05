Алексей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агрофена Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно