Егор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

25.01.1767 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Егорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Савва Егоров

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.01.1767 ст.
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