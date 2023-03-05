Егор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти25.01.1767 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Егорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Савва Егоров
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1767 ст.