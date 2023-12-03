Шеломов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломов Андрей

Место рождения

пос. Красногвардейский Свердловкой области

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Шеломов Кузьма (Козьма)

Мать: ?

пос. Красногвардейский Свердловкой области
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шеломов Иван

Мать ребёнка: Шеломова Настасья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шеломов Федор

Мать ребёнка: Шеломова Настасья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шеломов Аркадий

Мать ребёнка: Шеломова Настасья

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Шеломова Настасья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Милица

Мать ребёнка: Шеломова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Настасья

Смерть
1954
пос. Красногвардейский Свердловской области
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