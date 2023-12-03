Шеломов Андрей
Место рожденияпос. Красногвардейский Свердловкой области
Дата рождения1884
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Шеломов Кузьма (Козьма)
Мать: ?
пос. Красногвардейский Свердловкой области
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шеломов Иван
Мать ребёнка: Шеломова Настасья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шеломов Федор
Мать ребёнка: Шеломова Настасья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шеломов Аркадий
Мать ребёнка: Шеломова Настасья
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Шеломова Настасья
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Милица
Мать ребёнка: Шеломова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеломова Настасья
Смерть
1954
пос. Красногвардейский Свердловской области