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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Упорова Наталья
Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Шеломов Семен
Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шеломов Ксенофонт
Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)
пос. Красногвардейский Свердловкой области
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шеломов Андрей
Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)
пос. Красногвардейский Свердловкой области