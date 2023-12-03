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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Упорова Наталья

Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Шеломов Семен

Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шеломов Ксенофонт

Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)

пос. Красногвардейский Свердловкой области
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеломов Андрей

Отец ребёнка: Шеломов Кузьма (Козьма)

пос. Красногвардейский Свердловкой области
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