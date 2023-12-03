Шеломова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шеломов Иван

Отец ребёнка: Шеломов Андрей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шеломов Федор

Отец ребёнка: Шеломов Андрей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шеломов Аркадий

Отец ребёнка: Шеломов Андрей

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Шеломов Андрей

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Милица

Отец ребёнка: Шеломов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Андрей

Смерть
1969
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