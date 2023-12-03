Шеломова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шеломов Иван
Отец ребёнка: Шеломов Андрей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шеломов Федор
Отец ребёнка: Шеломов Андрей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шеломов Аркадий
Отец ребёнка: Шеломов Андрей
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Шеломов Андрей
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Милица
Отец ребёнка: Шеломов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов Андрей
Смерть
1969