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(Шеломов) Милица
(Шеломов) Милица
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Шеломов Андрей
1884 г.р.
Мать
Шеломова Настасья
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Шеломов Андрей
Мать:
Шеломова Настасья
Смерть
2002
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