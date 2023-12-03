(Шеломов) Милица — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеломов) Милица

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Шеломов Андрей

Мать: Шеломова Настасья

Смерть
2002
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