Канина (Шапенкова) Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канина (Шапенкова) Ирина Федотовна

Место рождения

Меньше Романово, Ивково Никольского стана

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Шапенков Федот Фёдорович

Мать: ?

Меньше Романово, Ивково Никольского стана
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Митенева Евдокия Давыдовна

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1735

Сын: Канин Пётр Давыдович

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Колосова Федора Давыдовна

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1739

Сын: Канин Егор Давыдович

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мавра Давыдовна

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Романово, Ивково тож
Рождение ребёнка
1749

Сын: Канин Ефрем Давыдович

Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич

д. Романово, Ивково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канин Давыд Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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