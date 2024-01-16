Канина (Шапенкова) Ирина Федотовна
Место рожденияМеньше Романово, Ивково Никольского стана
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1707
Отец: Шапенков Федот Фёдорович
Мать: ?
Меньше Романово, Ивково Никольского стана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Митенева Евдокия Давыдовна
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1735
Сын: Канин Пётр Давыдович
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Колосова Федора Давыдовна
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1739
Сын: Канин Егор Давыдович
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мавра Давыдовна
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Романово, Ивково тож
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Канин Давыд Тимофеевич
д. Романово, Ивково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно