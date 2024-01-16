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Канин Егор Давыдович

Место рождения

д. Выползово Федюнинский с\\с

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Канин Давыд Тимофеевич

Мать: Канина Ирина Федотовна

д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1757

Сын: Канин Иван Егорович

Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Корзникова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна

д. Бакланиха
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наталья Егоровна Же

Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна

д. Бакланиха, Выползово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канина Степанида Петровна

д. Выползово Федюнинский с\\с
Смерть
Неизвестно
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