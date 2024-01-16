Канин Егор Давыдович
Место рожденияд. Выползово Федюнинский с\\с
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Канин Давыд Тимофеевич
Мать: Канина Ирина Федотовна
д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1757
Сын: Канин Иван Егорович
Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Корзникова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна
д. Бакланиха
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наталья Егоровна Же
Мать ребёнка: Канина Степанида Петровна
д. Бакланиха, Выползово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Выползово Федюнинский с\\с
Смерть
Неизвестно