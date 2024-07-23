Канин Давыд Тимофеевич
Место рожденияд. Бакланиха, Выползово
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Канин Тимофей Иванович
Мать: не указана
д. Бакланиха, Выползово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канина Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Митенева Евдокия Давыдовна
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1735
Сын: Канин Пётр Давыдович
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Колосова Федора Давыдовна
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1739
Сын: Канин Егор Давыдович
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мавра Давыдовна
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Романово, Ивково тож
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна
д. Романово, Ивково тож
Смерть
Неизвестно