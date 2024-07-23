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Канин Давыд Тимофеевич

Место рождения

д. Бакланиха, Выползово

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Канин Тимофей Иванович

Мать: не указана

д. Бакланиха, Выползово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канина Ирина Федотовна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Митенева Евдокия Давыдовна

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1735

Сын: Канин Пётр Давыдович

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Колосова Федора Давыдовна

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Бакланиха, Выползово
Рождение ребёнка
1739

Сын: Канин Егор Давыдович

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мавра Давыдовна

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Романово, Ивково тож
Рождение ребёнка
1749

Сын: Канин Ефрем Давыдович

Мать ребёнка: Канина Ирина Федотовна

д. Романово, Ивково тож
Смерть
Неизвестно

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