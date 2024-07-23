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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Шапенков Пётр Федотович

Отец ребёнка: Шапенков Федот Фёдорович

Романово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Шапенков Тихон Федотович

Отец ребёнка: Шапенков Федот Фёдорович

Романово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Канина Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Шапенков Федот Фёдорович

Меньше Романово, Ивково Никольского стана

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