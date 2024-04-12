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Степанида Михайлова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

09.02.1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Михаил Гаврилов

Мать: Екатерина Егорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
20.01.1808 ст.

Муж: Абрам Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1811 ст.

Сын: Емельян Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1814 ст.

Дочь: Агафья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.

Сын: Антон Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.

Сын: Василий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Наталья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.02.1851 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды (в расколе)
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