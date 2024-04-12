Степанида Михайлова
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти09.02.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Михаил Гаврилов
Мать: Екатерина Егорова
Раскольница
Бракосочетание
20.01.1808 ст.
Муж: Абрам Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1811 ст.
Сын: Емельян Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Семенов
Рождение ребёнка
11.02.1814 ст.
Дочь: Агафья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Семенов
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.
Сын: Антон Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Семенов
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.
Сын: Василий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Семенов
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Наталья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Семенов
Смерть
09.02.1851 ст.
От простуды (в расколе)