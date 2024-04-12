Абрам Семенов
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смерти15.11.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Семен Яковлев
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
20.01.1808 ст.
Жена: Степанида Михайлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1811 ст.
Сын: Емельян Абрамов
Мать ребёнка: Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
11.02.1814 ст.
Дочь: Агафья Абрамова
Мать ребёнка: Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.
Сын: Антон Абрамов
Мать ребёнка: Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.
Сын: Василий Абрамов
Мать ребёнка: Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Наталья Абрамова
Мать ребёнка: Степанида Михайлова
Смерть
15.11.1849 ст.
От старости