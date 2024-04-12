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Абрам Семенов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

15.11.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Семен Яковлев

Мать: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.01.1808 ст.

Жена: Степанида Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1811 ст.

Сын: Емельян Абрамов

Мать ребёнка: Степанида Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1814 ст.

Дочь: Агафья Абрамова

Мать ребёнка: Степанида Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.

Сын: Антон Абрамов

Мать ребёнка: Степанида Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.

Сын: Василий Абрамов

Мать ребёнка: Степанида Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Наталья Абрамова

Мать ребёнка: Степанида Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.11.1849 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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