Федор Семенов
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смерти15.06.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Семен Яковлев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Ефимия Степанова
Бракосочетание
14.04.1820 ст.
Жена: Ефимия Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Дяткова
Рождение ребёнка
01.02.1822 ст.
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Ефимия Степанова
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Степанова
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Ефимия Степанова
Смерть
15.06.1857 ст.
От водянки