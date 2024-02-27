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Федор Семенов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

15.06.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Семен Яковлев

Мать: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Степанова

Пески, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
14.04.1820 ст.

Жена: Ефимия Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Дяткова
Рождение ребёнка
01.02.1822 ст.

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Степанова

Пески, Дмитровский, Московская область
Смерть
15.06.1857 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От водянки

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