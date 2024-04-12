Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти05.02.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Раскольница
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Андриан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Раскольник
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Раскольница
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Антроп Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Гаврилов
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
05.02.1841 ст.
Не известно как (в расколе)