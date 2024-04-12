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Екатерина Егорова

Место рождения

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

05.02.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Андриан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Антроп Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Гаврилов

Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
05.02.1841 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Не известно как (в расколе)
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