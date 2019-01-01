Сорокин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий

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Место рождения

Бауыржан Момышулы

Дата рождения

01.01.1912

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912

Отец: Сорокин Павел

Мать: Евдокия

Родителей сослали в Казахстан в Джувалинский район с.Бурное на поднятие целины
Рождение ребёнка
08.12.1949

Сын: Сорокин Сергей

Мать ребёнка: Сорокина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вадим

Мать ребёнка: Сорокина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Сорокина Полина

Смерть
1979
похоронен рядом с матерью в Каменной балке (Тассай) упраздненное село, в составе Шымкента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8... Показать все
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