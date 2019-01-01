Сорокин Григорий
Место рождения
Дата рождения01.01.1912
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912
Отец: Сорокин Павел
Мать: Евдокия
Родителей сослали в Казахстан в Джувалинский район с.Бурное на поднятие целины
Рождение ребёнка
08.12.1949
Сын: Сорокин Сергей
Мать ребёнка: Сорокина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Вадим
Мать ребёнка: Сорокина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Сорокина Полина
Смерть
1979
похоронен рядом с матерью в Каменной балке (Тассай) упраздненное село, в составе Шымкента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8... Показать все