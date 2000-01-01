Сорокина (Крюкова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Крюкова) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1949

Сын: Сорокин Сергей

Отец ребёнка: Сорокин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вадим

Отец ребёнка: Сорокин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Сорокин Григорий

Смерть
Неизвестно
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