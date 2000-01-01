Сорокина (Крюкова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1949
Сын: Сорокин Сергей
Отец ребёнка: Сорокин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Вадим
Отец ребёнка: Сорокин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Сорокин Григорий
Смерть
Неизвестно