Сорокин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сорокин Терентий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Сорокин Григорий
Мать ребёнка: Евдокия
Родителей сослали в Казахстан в Джувалинский район с.Бурное на поднятие целины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Казак
Смерть
Неизвестно