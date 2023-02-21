Сорокин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Павел

Сорокин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сорокин Терентий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Сорокин Григорий

Мать ребёнка: Евдокия

Родителей сослали в Казахстан в Джувалинский район с.Бурное на поднятие целины
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Казак
Смерть
Неизвестно
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