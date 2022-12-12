Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сорокин Терентий
Отец ребёнка: Сорокин Павел
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Сорокин Григорий
Отец ребёнка: Сорокин Павел
Родителей сослали в Казахстан в Джувалинский район с.Бурное на поднятие целины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Сорокин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Сорокин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Павел
Смерть
Неизвестно