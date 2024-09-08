Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Гурьянов Ефим Егорович

Мать: Гурьянова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копцева) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копцев Данила Наумович

Рождение ребёнка
?.01.1855 ст.

Дочь: Денисова (Копцева) Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович

Рождение ребёнка
03.01.1860 ст.

Дочь: (Копцева) Домникия Даниловна

Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.

Сын: Копцев Кузьма Данилович

Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.

Дочь: Филиппова (Копцева) Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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