Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копцева) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1855 ст.
Дочь: Денисова (Копцева) Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович
Рождение ребёнка
03.01.1860 ст.
Дочь: (Копцева) Домникия Даниловна
Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.
Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.
Дочь: Филиппова (Копцева) Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Копцев Данила Наумович
Смерть
Неизвестно