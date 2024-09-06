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Гурьянова Елена Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.11.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Киприан Емельянович или Алексеевич в 1816

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Ефим Егорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович

Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.

Сын: Гурьянов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.11.1877 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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