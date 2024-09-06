Гурьянова Елена Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.11.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.
Сын: Гурьянов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Гурьянов Ефим Егорович
Смерть
05.11.1877 ст.