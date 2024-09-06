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Гурьянов Ефим Егорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Гурьянов Егор Гурьянович

Мать: Марья Кондратьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.

Сын: Гурьянов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1877

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