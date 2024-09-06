Гурьянов Ефим Егорович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Гурьянов Егор Гурьянович
Мать: Марья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Копцева (Гурьянова) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Матвей Ефимович
Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.
Сын: Гурьянов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Гурьянова Елена Куприяновна
Смерть
После 1877