Пупышев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышев Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Волкова Алевтина Константиновна

Мать ребёнка: Пупышева Поросковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупышева Поросковья

Смерть
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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