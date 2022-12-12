Пупышев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Волкова Алевтина Константиновна
Мать ребёнка: Пупышева Поросковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупышева Поросковья
Смерть
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия