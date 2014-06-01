Волкова (Пупышева) Алевтина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Пупышева) Алевтина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1937

Дата смерти

01.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937

Отец: Пупышев Константин

Мать: Пупышева Поросковья

Бракосочетание
18.08.1956

Муж: Волков Валентин Васильевич

Янёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1960

Сын: Волков Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Волков Валентин Васильевич

Сикопохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.06.2014
Талица, Талицкий, Свердловская область
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