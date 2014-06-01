Волкова (Пупышева) Алевтина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1937
Дата смерти01.06.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937
Отец: Пупышев Константин
Мать: Пупышева Поросковья
Бракосочетание
18.08.1956
Янёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1960
Сын: Волков Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Волков Валентин Васильевич
Сикопохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.06.2014
Талица, Талицкий, Свердловская область