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Кузьма Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

После 1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Александр Иванович

Мать: Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Назар Кузьмич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Никита Кузьмич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Арина Кузьминична

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1827 ст.

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