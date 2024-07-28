Кузьма Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиПосле 1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Александр Иванович
Мать: Татьяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Назар Кузьмич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Никита Кузьмич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Арина Кузьминична
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 1827 ст.