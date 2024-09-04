Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1766 ст.
Муж: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Александр Иванович