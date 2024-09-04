Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1766 ст.

Муж: Александр Иванович

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванович

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