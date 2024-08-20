Назар Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Кузьма Александрович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
09.06.1807 ст.
Жена: Агриппина Федотовна
Бракосочетание
28.08.1825 ст.
Жена: Анисья Ивановна
Поручители по жениху: управляющий порутчик Фёдор Лукьянович Бобров, крестьяне Кузьма Александрович, Савелий Самойлович, Тимофей Иванович Поручители по невесте: Филипп Платонович, Аким Платонович и Аб... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1829 ст.
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Восприемники: Сергей Абрамович и Дарья Осиповна
Смерть
До 1834