Назар Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазар Кузьмич

Назар Кузьмич

Место рождения

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Кузьма Александрович

Мать: Анна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
09.06.1807 ст.

Жена: Агриппина Федотовна

Бракосочетание
28.08.1825 ст.

Жена: Анисья Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: управляющий порутчик Фёдор Лукьянович Бобров, крестьяне Кузьма Александрович, Савелий Самойлович, Тимофей Иванович Поручители по невесте: Филипп Платонович, Аким Платонович и Аб... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1829 ст.

Сын: Назаров Максим Назарович

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: Сергей Абрамович и Дарья Осиповна
Смерть
До 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.