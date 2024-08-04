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Никита Кузьмич

Место рождения

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

С 1822 по 1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Кузьма Александрович

Мать: Анна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
05.11.1813 ст.

Жена: Матрена Антоновна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1817 ст.

Сын: Спиридон Никитич

Мать ребёнка: Матрена Антоновна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемник — деревни Шапкино дворовой человек Игнат Тимофеевич (Козин? Козлов?)
Смерть
С 1822 по 1825 ст.

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