Никита Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиС 1822 по 1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Кузьма Александрович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
05.11.1813 ст.
Жена: Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
10.12.1817 ст.
Сын: Спиридон Никитич
Мать ребёнка: Матрена Антоновна
Восприемник — деревни Шапкино дворовой человек Игнат Тимофеевич (Козин? Козлов?)
Смерть
С 1822 по 1825 ст.