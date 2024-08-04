Матрена Антоновна
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти28.12.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Антон Семенович
Мать: Арина Никифоровна
Бракосочетание
05.11.1813 ст.
Муж: Никита Кузьмич
Рождение ребёнка
10.12.1817 ст.
Сын: Спиридон Никитич
Отец ребёнка: Никита Кузьмич
Восприемник — деревни Шапкино дворовой человек Игнат Тимофеевич (Козин? Козлов?)
Бракосочетание
02.02.1832
Муж: Никита Яковлевич
Смерть
28.12.1866 ст.