Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Антоновна

Место рождения

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

28.12.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Антон Семенович

Мать: Арина Никифоровна

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
05.11.1813 ст.

Муж: Никита Кузьмич

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1817 ст.

Сын: Спиридон Никитич

Отец ребёнка: Никита Кузьмич

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемник — деревни Шапкино дворовой человек Игнат Тимофеевич (Козин? Козлов?)
Бракосочетание
02.02.1832

Муж: Никита Яковлевич

Смерть
28.12.1866 ст.

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