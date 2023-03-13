Астафьева (Егорова) Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1850
Муж: Евстафьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.09.1854
Дочь: Людеженская Елизавѣта
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.02.1860
Сын: Евстафьевъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1862
Сын: Евстафьевъ Алексей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
10.03.1863
Сын: Евстафьевъ Алексей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
13.04.1864
Дочь: Романова Ирина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
09.09.1866
Сын: Евстафьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
27.05.1870
Дочь: Серкова Феодосія
Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка