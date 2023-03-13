Астафьева (Егорова) Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Егорова) Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1850

Муж: Евстафьевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
03.09.1854

Дочь: Людеженская Елизавѣта

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Евстафьевъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1862

Сын: Евстафьевъ Алексей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
10.03.1863

Сын: Евстафьевъ Алексей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
13.04.1864

Дочь: Романова Ирина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Евстафьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
27.05.1870

Дочь: Серкова Феодосія

Отец ребёнка: Евстафьевъ Михаилъ

Михайловка
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