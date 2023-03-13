Серкова (Евстафьева) Феодосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Евстафьева) Феодосія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

27.05.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1870

Отец: Евстафьевъ Михаилъ

Мать: Астафьева Степанида Иванова

Михайловка
Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Серковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Серковъ Лаврентий (Ларионъ)

Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1901

Сын: Серковъ Яковъ

Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1909

Сын: Серковъ Афонасий

Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Екатерина

Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий

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