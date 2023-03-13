Серкова (Евстафьева) Феодосія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения27.05.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1870
Отец: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Бракосочетание
27.01.1891
Муж: Серковъ Дмитрий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Серковъ Лаврентий (Ларионъ)
Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.10.1901
Сын: Серковъ Яковъ
Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
09.07.1909
Сын: Серковъ Афонасий
Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Екатерина
Отец ребёнка: Серковъ Дмитрий