Людеженская (Евстафьева) Елизавѣта
Место рожденияМихайловка
Дата рождения03.09.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
03.09.1854
Отец: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.07.1872
Сын: Людеженский Емельянъ
Отец ребёнка: Людеженский Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Людеженский Никита
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Людеженский Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
08.09.1893
Сын: Людеженский Автономъ
Отец ребёнка: Людеженский Никита
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Людеженский Никита