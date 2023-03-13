Людеженская (Евстафьева) Елизавѣта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Евстафьева) Елизавѣта

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

03.09.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1854

Отец: Евстафьевъ Михаилъ

Мать: Астафьева Степанида Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
16.07.1872

Сын: Людеженский Емельянъ

Отец ребёнка: Людеженский Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Людеженский Никита

Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Людеженский Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
08.09.1893

Сын: Людеженский Автономъ

Отец ребёнка: Людеженский Никита

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Никита

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