Людеженский Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженский Никита

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

11.09.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1851

Отец: Людеженский Самойла

Мать: Людеженская Марья

Михайловка
Рождение ребёнка
16.07.1872

Сын: Людеженский Емельянъ

Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта

Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта

Михайловка
Рождение ребёнка
08.09.1893

Сын: Людеженский Автономъ

Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людеженская Елизавѣта

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