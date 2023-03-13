Людеженский Никита
Место рожденияМихайловка
Дата рождения11.09.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1851
Отец: Людеженский Самойла
Мать: Людеженская Марья
Михайловка
Рождение ребёнка
16.07.1872
Сын: Людеженский Емельянъ
Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта
Михайловка
Рождение ребёнка
08.09.1893
Сын: Людеженский Автономъ
Мать ребёнка: Людеженская Елизавѣта
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людеженская Елизавѣта