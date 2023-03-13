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(Людеженския) Евдокия
(Людеженския) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1888
Пол
Женский
Отец
Людеженский Никита
1851 г.р.
Мать
Людеженская (Евстафьева) Елизавѣта
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888
Отец:
Людеженский Никита
Мать:
Людеженская Елизавѣта
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