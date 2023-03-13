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Евстафьевъ Иванъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

09.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1866

Отец: Евстафьевъ Михаилъ

Мать: Астафьева Степанида Иванова

Михайловка
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Евстафьева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1891

Сын: Астафьевъ Николай

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Михайловка
Рождение ребёнка
10.11.1892

Сын: Евстафьевъ Григорий

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Михайловка
Рождение ребёнка
11.07.1894

Сын: Астафьевъ Василий

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1895

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Михайловка, Александровской волости
Рождение ребёнка
23.12.1897

Сын: Астафьевъ Константинъ

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Евстафьева Наталья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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