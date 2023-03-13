Евстафьевъ Иванъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения09.09.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1866
Отец: Евстафьевъ Михаилъ
Михайловка
Бракосочетание
19.02.1888
Жена: Евстафьева Наталья
Рождение ребёнка
30.04.1891
Сын: Астафьевъ Николай
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Михайловка
Рождение ребёнка
10.11.1892
Сын: Евстафьевъ Григорий
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Михайловка
Рождение ребёнка
11.07.1894
Сын: Астафьевъ Василий
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Рождение ребёнка
12.11.1895
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Михайловка, Александровской волости
Рождение ребёнка
23.12.1897
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1902
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Евстафьева Наталья
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния